Rentrée : le prix du transport scolaire est-il encadré ? Le 20h vous répond

Le prix du transport scolaire est-il encadré ?

Non, les collectivités locales font ce qu’elles veulent ! "Depuis 2017, les transports scolaires sont la compétence des régions ou des départements, s’ils sont habilités", précise le ministère de l’Éducation nationale. Certaines choisissent d’instaurer la gratuité totale, mais c’est assez rare, "en général, les tarifs augmentent avec la distance parcourue et le niveau scolaire", analyse Johan Jousseaume, responsable du pôle Education à la Confédération Syndicale des Familles, qui réalise chaque année une étude comparative sur le sujet.

Voilà les résultats moyens pour un collégien ou un lycéen : 142 euros par an et par élève, contre 5 euros par an pour les primaires, car "forcément les collèges et lycées sont souvent beaucoup plus loin de la maison, surtout en milieu rural". "Où que vous habitez, le coût du transport est toujours à votre charge", ajoute Valérie Piau, avocate spécialiste en droit de l’éducation et autrice du Guide Piau, les droits des élèves et des parents d’élèves chez l’Étudiant. Plus d’informations sont disponibles sur le site du service public, notamment en cas de vol ou de perte de la carte de transport de votre enfant.