Rentrée scolaire : quatre jours pour devenir prof

Odette, comptable, rêvait d'enseigner. Elle a raté le concours de peu. Pourtant, il y a quelques jours, elle a été rappelée par le rectorat. Pour les syndicats d'enseignants, cette formation accélérée est loin d'être suffisante. "C'est complètement illusoire de penser que deux jours de formation avant la rentrée permettront de vraiment savoir ce que c'est d'être enseignant. On voit bien que finalement on est dans du bricolage", s'inquiète une responsable. Le rectorat l'assure, les enseignants contractuels seront accompagnés et formés tout au long de l'année.