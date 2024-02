École primaire saccagée dans le Doubs : quelles sanctions pour les suspects âgés de 10 à 13 ans ?

Des salles de classe et un réfectoire vandalisés, du matériel informatique détruit... La commune de Grand-Charmont, dans le Doubs, est sous le choc après la découverte de la mise à sac de son école primaire. Que risquent les suspects, âgés seulement de 10 à 13 ans ?

Le matériel est renversé, cassé. Les affaires scolaires jetées sur le sol. Et face à notre caméra, des parents d'élèves sous le choc. "Je suis dégoutée, je ne comprends pas, lâche une maman en découvrant l'état d'une salle de classe, sens dessus dessous. Franchement, c'est triste, incompréhensible. En plus, c'est une classe de CP, toutes les affaires de la maîtresse, des enfants, tout par terre, tout saccagé..." "C'est l'école !, poursuit une autre. C'est pour nos enfants, ils sont là pour apprendre. On ne devrait pas toucher à l'école. C'est interdit de toucher à l'école".

Les dégâts sont considérables, plus de 30.000 euros au total. Brisé, un tableau numérique désormais inutilisable coûtait à lui seul 5000 euros. Un peu plus loin dans la cantine, c'est le même constat. "Je n'ose même pas toucher quoi que ce soit, ça me dégoute", lance Christine, qui sert ici les élèves chaque midi depuis plus de dix ans, au milieu de la vaisselle cassée.

Les casseurs ont profité d'une porte mal fermée pour rentrer, samedi dernier, dans cette école primaire en réseau d'éducation prioritaire de Grand-Charmont, dans le Doubs. Le bruit qu'ils font alerte une riveraine. Elle prévient le maire, Jean-Paul Munnier. Celui-ci arrive sur place et surprend les intrus. "J'étais dans le coin là-bas et ils sont sortis par cette porte, montre-t-il dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Cinq ou six jeunes, je dirais ente 10 et 13 ans, très, très jeunes. C'est ça qui m'interpelle beaucoup".

L'école n'a pas de caméras de surveillance, ce qui complique l'identification des suspects. Aucune piste pour le moment. S'ils ont moins de 13 ans, ce sont leurs parents qui devront payer les factures des dégâts. Les enfants, eux, se verront imposer des mesures éducatives. "Les services éducatifs seront amenés à mettre en œuvre un suivi de ces jeunes. On va obliger ces mineurs à faire quelque chose qui va avoir une dimension de réparation pédagogique du préjudice qui a été causé", nous explique Paul-Edouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard, qui a ouvert une enquête et demande aux auteurs des faits de se dénoncer en gendarmerie. Quant aux 200 élèves de l'établissement, ils ne savent toujours pas s'ils pourront retrouver leurs bancs lundi, pour la rentrée des classes.