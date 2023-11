VIDÉO - École : ils expliquent pourquoi ils ont fait le choix du pensionnat

Le pensionnat n'est plus le lieu froid, strict et un peu punitif qu'il a longtemps été. Parmi les plus de 200.000 pensionnaires de France, certains le font par choix, d'autres pour des raisons familiales. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre de plusieurs d'entre eux dans un établissement des Hautes-Pyrénées.

C'est l'heure de rentrer chez soi après une journée de classe. Il est 17h05 ce jour-là, non loin de Lourdes, la cité scolaire d'Argelès-Gazost se vide, les amis se disent au revoir. Evena est en quatrième et interne depuis un mois. "Ça fait bizarre parce que je ne vois plus ma famille, mes amis, mais ça se passe bien, ça va", confie-t-elle face à notre caméra. Sa scolarisation en pensionnat est selon elle "un choix" : "Avec mes problèmes, c'est plus facile de rester ici. Avec la distance, ce sera mieux peut-être", explique-t-elle.

La France compte plus de 1500 internats dans l'enseignement secondaire, 220.000 places environ avec un taux d'occupation de 80%. Notre équipe est arrivée dans cet internat bâti à flanc de Pyrénées avec une idée d'autrefois, un lieu de discipline choisi par des parents soucieux de remettre leur enfant dans le droit chemin. Mais le pensionnat version 2023 est tout autre.

"Ça nous refait découvrir le plaisir d'être avec ses parents"

Sur les 700 élèves de l'établissement, ils sont une centaine d'internes. La moitié vient d'Espagne, dans le cadre d'échanges scolaires. À notre micro, des collégiens et lycéens racontent pourquoi ils ont choisi de quitter le cocon familial. "Avoir plus d'autonomie, être organisé dans le travail parce qu'à la maison, je ne travaille pas", dit l'un d'eux. "Il y a moins de prise de tête, ça nous forge un peu, ça nous refait découvrir le plaisir d'être avec ses parents", estime un autre.

Il y a aussi Yannice, qui rêve de terrains de foot et qui, en choisissant de venir ici, a intégré l'académie de gardien de but, en contrat avec l'internat. Retrouvez leurs témoignages et ceux d'autres élèves et du personnel de l'établissement dans le reportage du 20H en tête de cet article.