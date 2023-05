VIDEO - "Carmina Burana" en body tap : le nouveau show percutant de 200 collégiens du Pays basque

Jamais ces montagnes basques n'avaient résonné d'un tel son. Au lever du soleil, 200 collégiens, dont les mains et les corps servent d'instruments, s'activent pour réinterpréter "O Fortuna", mouvement le plus célèbre de "Carmina Burana". Une chorégraphie millimétrée et un souvenir inoubliable. La cheffe d'orchestre de ce spectacle, c'est Nelly Guilhemsans, professeure de musique au collège Saint-Michel de Cambo-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques), qui entraîne depuis neuf mois ses élèves au "body tap", comprenez percussion corporelle.

Une professeure passionnée et fière de ses élèves. "Ils ont été géniaux, je suis complètement fan d'eux, confie-t-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus. Je suis assez contente d'être allée jusqu'au bout. J'ai eu des moments de doute en me disant 'je fais une grosse folie d'aller à 4 heures du matin monter tous mes élèves, c'est complètement fou de faire ça'. Et puis ils m'ont portée".