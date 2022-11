REPORTAGE - 10°C en classe : colère dans les écoles lyonnaises privées de chauffage à cause d’une grève

Lundi soir à 20h, les parents d'élèves ont donc reçu un mail de la mairie leur demandant d'habiller chaudement les enfants. Une consigne respectée à la lettre par les plus jeunes, comme on peut le constater dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "J'ai mis un manteau avec une doublure et j'ai mis un autre tee-shirt en dessous de mon tee-shirt", confie une petite fille. "On a ressorti les affaires de ski", affirme de son côté un père de famille. "On a mis une ou deux épaisseurs de plus et je lui ai dit de garder son manteau", enchaîne une maman.

Les enseignants sont également désemparés. "Pour ma part, ma classe était à 9°C hier matin, et ce matin, j'ai 10°C. Les enfants ont leur blouson pour travailler et les lèvres violettes", raconte l'une d'elle. Quand sa collègue souligne que "deux parents d'élèves" lui ont indiqué que "leurs enfants ne viendraient pas à l'école parce qu'il fait trop froid".