"Hyper désagréable" : en Loire-Atlantique, la rentrée d'un collège polluée par des odeurs nauséabondes

Selon le Conseil départemental, des analyses prouvent qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Mais les parents sont inquiets, car des enfants ont fait part de problèmes respiratoires, d'asthme et d'irritations de la peau. "C'est un lieu qui accueille nos enfants, et on n'a pas la clarté de l'information sur la teneur de ces moisissures, sur la teneur de ces odeurs", déplore une mère. "Je ne comprends pas, je trouve qu'il y a un manque de respect pour nos enfants, qu'on bafoue le droit à la scolarité. C'est honteux", dénonce une autre.

Seul un bâtiment étant affecté, des classes peuvent être assurées, mais pas toutes. Les parents déplorent une organisation au jour le jour. Le site qui permet d'y accéder "a été mis à jour hier soir à 23 heures, indique la mère d'un adolescent. On a vu qu'il avait quasiment tous ses cours en distanciel sauf un cours en présentiel, donc il va falloir qu'il aille au collège de 11h à midi..."

Dès l'année dernière, le Conseil départemental a mis en place des déshumidificateurs et des purificateurs d'air. Mais des travaux d'étanchéité auraient été mal effectués. Et aujourd'hui, il faut refaire tout le système d'aération. "Le coût pour les départements, c'est 300.000 euros. Mais ces travaux sont la conséquence d'une défaillance d'une entreprise, qui est poursuivie par le département", souligne Vincent Danis, vice-président éducation et politique éducative du Département.