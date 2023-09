VIDÉO - Profs absents : des parents en colère face à la promesse "clairement pas tenue" du gouvernement

Et dans cet établissement en cette rentrée, il n'y a ni professeur de français, ni de musique, ni même d'enseignant responsable des enfants en situation de handicap. Personne n'a été remplacé. Une situation qui provoque la colère des parents d'élèves : "Chaque année, on fait un constat, et on fait des mesurettes, il faut des solutions à long terme", affirme une mère de famille. "On a l'impression qu'à chaque nouveau ministre, on nous sort la même promesse. C'est lassant", renchérit une autre mère qui se tient à ses côtés.