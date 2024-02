REPORTAGE - Uniforme à l'école : pourquoi tous les élèves le portent en Martinique... sans y être obligés

Certains établissements scolaires de l'Hexagone commencent à tester les fameux uniformes pour leurs élèves. Une vraie découverte en métropole, mais qui existe depuis toujours en Martinique. Le 20h de TF1 vous montre pourquoi les habitants y sont si attachés.

Pas besoin de chercher longtemps, en Martinique, on en voit partout. Chacun sa couleur, chacun son écusson, dans la rue, devant les centres commerciaux, à l'arrêt de bus et bien sûr dans les écoles. Dès la primaire, les élèves portent l'uniforme, ou comme on préfère le dire, la tenue unique. Les pantalons, jupes, short et chaussures sont libres, mais pour le haut, c'est polo blanc pour tout le monde. "Il n'y a pas de jalousie. On ne va pas faire de bagarre parce qu'on n'a pas les mêmes habits", apprécie une écolière. "Je suis pas obligée de galérer chaque matin à savoir quels habits je vais mettre", abonde une autre.

Ça montre qu'on est une famille. En fait, il faut qu'on puisse montrer qu'on est unis Louis-Marie, 14 ans

Contrairement aux apparences, dans tous les établissements de l'île, chacun est en fait libre de porter ce qu'il veut. "Dans notre règlement intérieur, il est fortement recommandé mail il n'est pas exigé. Et pour autant, nous n'avons aucune dérive. Tout le monde s'y conforme et tous les élèves portent leur uniforme", explique Chantal Renard, directrice de l'école Jocelyne-Béroard à Schoelcher.

Ceux qui décident, ce sont les parents, chaque année, ils votent pour renouveler ou non ce code vestimentaire. Résultat, 82% des élèves portent l'uniforme, même les plus grands.

Au collège, on entend, c'est vrai, des réticences, propres aux adolescents. "Des fois, tu as envie de porter autre chose", reconnaît une collégienne. Mais nul ne le remet vraiment en question. Alors pourquoi ? Comment expliquer le discours du petit Louis-Marie, 14 ans, des mots qui, de l'Hexagone, ont de quoi surprendre : "Ça nous fait tous nous accorder, ça montre qu'on est une famille. En fait, il faut qu'on puisse montrer qu'on est unis, qu'on vient du même endroit et qu'on puisse montrer vraiment qui on est". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.