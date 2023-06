Vacances d'été raccourcies : les petits Français sont-ils vraiment les mieux lotis ?

La France est-elle une exception en termes de durée des vacances scolaires ? L'OCDE a comparé en 2021 la durée des congés des élèves de primaire et de collège dans une grande partie des pays d'Europe. Si l'on regarde le cumul sur l'année, la France fait effectivement partie, avec la Suède, le Luxembourg, le Portugal, La Lettonie, l'Estonie et la Hongrie, des pays où les élèves sont le plus souvent en vacances, pendant 16 ou 17 semaines. C'est cependant en Irlande que les écoliers ont le plus de vacances, avec 19 semaines dans l'année.