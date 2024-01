REPORTAGE - "Elle est assez classique" : un lycéen a testé, pour le 20H de TF1, la tenue unique proposée par le gouvernement

Le gouvernement va proposer aux collectivités qui participent à l'expérimentation de l'uniforme à l'école une tenue clé en main. Elle sera mixte et composée d'un polo, d'un pull et d'un pantalon. Des élèves ont accepté de la tester pour le 20H de TF1.

Benjamin est lycéen. Il a accepté, pour le 20H de TF1, de jouer le mannequin d'un jour et essayer le futur uniforme concocté par le gouvernement pour près de 25.000 élèves à la rentrée 2024. La tenue est composée d'un polo blanc, d'un pull bleu marine col en V et d'un pantalon gris anthracite. L'élève pourra en revanche garder ses baskets de marque. "Elle n'est pas moche, elle est assez classique. Ce n'est pas mal, vu que tout le monde l'aura", estime-t-il dans le reportage en tête de cet article.

TF1

Cette tenue unique sera mise en place à partir de l'école primaire. Les plus petits, eux, seront équipés d'une blouse blanche. Des tenues mixtes, censées gommer les différences sociales. Pour la prochaine rentée, dans la centaine d'établissements qui participent à l'expérimentation, chaque famille recevra une tenue complète et les parents n'auront rien à payer. Les 200 euros pour les tenues seront financés pour moitié par l’État et par les collectivités qui pourront adapter légèrement les vêtements, en y apposant notamment un écusson.

Dans son guide de décembre, le ministère estimait que "le port d'une tenue vestimentaire commune est susceptible de créer une atmosphère de travail et d'égalité au sein de l'établissement". Elle serait aussi "un moyen de valoriser l'image de l'école et de l'établissement en créant un sentiment d'appartenance et d'unité entre les élèves". Emmanuel Macron s'était dit en septembre favorable à des "expérimentations" et une "évaluation" du port de l'uniforme à l'école, se prononçant de son côté plutôt pour une "tenue unique", "beaucoup plus acceptable pour les adolescents" selon lui.

Dans les établissements concernés par l'expérimentation, le port de l'uniforme sera obligatoire sous peine de sanction disciplinaire. Si le test est concluant, le gouvernement se dit favorable à une généralisation de la mesure de la maternelle au lycée, en 2026.