VIDÉO - Uniforme à l'école : les arguments des pro et des anti

Parmi tous les élus favorables à une expérimentation du port de l'uniforme, c'est donc l'argument de l'inégalité qui revient le plus souvent du côté de la droite et de l'extrême droite. Pour Charles-Ange Ginésy, président LR des Alpes-Maritimes, "une telle mesure permettrait ainsi "de lutter contre les inégalités et le harcèlement et contribuerait à affirmer la spécificité du cadre scolaire".