Scouts : le retour des grands rassemblements

Le partage, la vie en communauté et l'entraide sont des valeurs chères au scoutisme. "Il y a de l'adrénaline parce qu'on est là tous ensemble. On ne se connaît pas tous forcément, mais on dit que c'est la famille. C'est le scout" ; "Ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'on l'attendait", expliquent des jeunes. Plus qu'un simple événement, le grand rassemblement se veut fédérateur. La vie au cœur de la nature et la débrouille attirent. Le scoutisme connaît un regain d'intérêt dans l'Hexagone. Ils sont plus de 125 000 à s'être fait la promesse d'être scout toujours.