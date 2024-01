VIDÉO - Sécurité à l'école : le maire de Marignane propose d'équiper les professeurs de bombes lacrymogènes

Le maire de Marignane (Bouches-du-Rhône) fait la proposition d'équiper les enseignants de bombes lacrymogènes pour assurer leur sécurité. Ces armes pourraient leur servir en cas d'intrusion. Est-ce légal ? Le 20H de TF1 fait le point.

Les instituteurs des écoles primaires de Marignane (Bouches-du-Rhône) viendront-ils bientôt faire cours avec une bombe lacrymogène dans la poche ? À la sortie des classes, les parents n'approuvent pas l'idée. "C'est dangereux, car il y a des élèves, pas méchants mais têtus, avec qui ça pourrait mal tourner", juge une mère rencontrée par l'équipe du 20H. "C'est quand même costaud, il faut savoir s'en servir... Et pas n'importe comment !", estime une autre femme interrogée aux alentours d'une école de la commune provençale.

"Il faut faire attention à ne pas transformer les professeurs en vigiles"

Les professeurs des écoles de Marignane sont aussi contre la proposition, selon des responsables syndicaux. "Il faut faire attention à ne pas transformer les enseignants en vigiles, estime ainsi Charlotte Bourgougnon, co-secrétaire départementale du syndicat enseignant FSU-SNUIPP 13. Ce n'est pas notre rôle et cela nous écarte complètement de nos missions." Le maire (DVD) de la ville, Eric Le Dissès, n'a pas souhaité répondre aux questions du 20H de TF1. Il avait émis sa proposition lors de ses vœux, il y a quelques jours.

L'élu expliquait alors vouloir lutter contre les intrusions. Ce lundi, sur les réseaux sociaux, il a un peu détaillé sa vision, régissant à une rixe survenue dans un établissement scolaire de la ville en fin de semaine dernière. "Vendredi, dans un collège de Marignane, un surveillant gravement blessé par quatre élèves !, s'est insurgé l'édile sur X. En plus du terrorisme, la montée de l'ultra-violence dans la jeunesse menace le personnel. Leur fournir du spray de défense est le moins que l'on puisse faire, à court terme."

Une mesure illégale, selon une avocate

Mais cette mesure est-elle légale ? Les bombes lacrymogènes sont considérées comme des armes, en vente libre pour les majeurs. Mais en transporter une ou l'avoir sur soi, dans une école par exemple, c'est illégal, sauf motif légitime. "Est-ce qu'un danger potentiel est un motif légitime ? À mon sens non, répond Mᵉ Christelle Lextrait, avocate au barreau de Nîmes (Gard), dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Aujourd'hui, je pense que les professeurs ne peuvent pas être armés ainsi."

Mairies, départements et régions renforcent de plus en plus la sécurité des établissements scolaires. Cette année, un maire a embauché des vigiles à l'extérieur d'une école. Des collèges et lycées sont de plus en plus fréquemment équipés de portiques de sécurité et de caméras de surveillance. Des tests pour installer des boutons d'urgence permettant d'averti directement la police sont aussi en cours.