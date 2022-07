Sécurité, vue… Quelles sont les meilleures places en avion ?

• En cas de turbulences, on choisit les ailes

Vous stressez à l'idée de prendre l'avion parce que la moindre turbulence vous fait imaginer le pire ? Selon notre spécialiste, il vous suffit de réserver les sièges situés au niveau des ailes ou à l'avant de celles-ci pour que ces fameux soubresauts - au demeurant inoffensifs pour l'avion - soient très nettement atténués. "Pour la simple et bonne raison que c’est le centre de gravité de l’avion et donc la partie la plus stable", avance Joachim Coursimault. En revanche, évitez l'arrière de l'appareil qui risque de rapidement bouger en cas de trous d'air, surtout si vous avez le mal de l'air.

• Oui mais... c'est plus sûr à l'arrière

Toutefois, il va falloir faire un choix, car ces fameux sièges situés au fond de l'avion sont aussi ceux où on a le plus de chances, statistiquement, de survivre à un crash. En effet, selon une étude du magazine américain Popular Mechanics, qui a examiné des dizaines de crashs d'avions commerciaux aux États-Unis depuis 1971, les passagers assis à l’arrière ont 40% de chances en plus d'y réchapper par rapport aux passagers situés dans les premières rangées à l'avant. "Et si vous êtes vraiment phobique, choisissez plutôt les places à côté du couloir car, en cas de problème, vous serez le premier de votre rangée à pouvoir sortir !", conseille le chef de cabine.