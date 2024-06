1500 postes de professeurs des écoles sont restés non pourvus cette année, faute de candidats au concours d'enseignants. Une situation qui a déjà d'importantes conséquences pour les élèves des collèges et des lycées, notamment. Le 20H de TF1 a rencontré Louis, élève de seconde dans l'Ain, qui n'a pas eu de professeur de français depuis septembre.

Dans quelques jours, Louis Emanueli pourra profiter de ses vacances en toute tranquillité, après une année un peu particulière. Cet élève de seconde au lycée international de Ferney-Voltaire (Ain) n'a pas eu cours de français depuis la rentrée de septembre. Un trou de quatre heures dans l'emploi du temps, chaque semaine. "Dès qu'on est arrivé le jour de la rentrée, on a déjà eu le prof qui était marqué comme absent, relate le jeune homme dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article. Et pendant l'année, ça n'a pas changé. On nous disait qu'on allait avoir un prof à la fin des vacances de Noël, mais on n'en a jamais eu, au final."

Seule solution proposée par son établissement, faute de remplaçant : des cours en ligne. Pas vraiment de quoi rassurer le lycéen, qui s'inquiète pour son niveau au bac de français, passé en classe de première. Les parents de Louis ont signalé à plusieurs reprises la situation au rectorat de Lyon (Rhône). "Ils nous expliquent que la titulaire du poste a été placée en congé maladie depuis le mois de novembre 2023 et que malgré leurs recherches, il n'est pas possible de pourvoir à un remplacement, précise le père du jeune homme. Donc on est dans une impasse."

Au moins 63.000 heures de cours perdues cette année, selon la FCPE

Une impasse partagée par de nombreux élèves à travers la France. La Fédération des Conseils de Parents d'Élèves (FCPE), l'une des plus importantes fédérations de parents en France, recueille des signalements sur ce sujet depuis le début de l'année. Au total, plus de 63.000 heures de cours ont été perdues à cause de remplacements non assurés. "Et encore, ce n'est que du déclaratif, ajoute le président de la structure, Abdelkrim Mesbahi. C'est un chiffre qui est en deçà de la réalité." Île-de-France, Loire-Atlantique ou encore Rhône-Alpes : si le problème se retrouve partout en France, les grandes agglomérations sont particulièrement concernées.

Tout comme certaines matières, davantage sous tension, comme les mathématiques, la technologie, l'histoire-géographie ou encore la physique-chimie. Une situation qui devient source de frustration chez les parents, comme pour les élèves. L'an dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, avait pourtant promis de mettre un professeur devant chaque classe pour cette nouvelle année scolaire.

Des centaines de postes non pourvus au concours d'enseignant

Que répond l'Éducation nationale ? D'abord, elle fait part de quelques chiffres : l'année dernière (2022-2023), le taux de remplacement des professeurs en maternelle et en primaire atteignait 74%, contre 95% au collège et au lycée. Sur cette année, ce taux s'est élevé à 80% pour le premier cycle ; et s'est maintenu à 95% pour le second. Une très légère amélioration, certes, mais une promesse présidentielle pas tenue. "Nous déployons toute notre énergie pour recruter des professeurs, assure pourtant Boris Melmoux-Eude, directeur des ressources humaines de l'Éducation nationale. D'ailleurs, je lance un appel, on peut aller sur le portail du ministère si l'on souhaite être professeur. Nous recrutons."

Mais aujourd'hui, l'Éducation nationale se heurte à une crise de vocation. Cette année encore, plus de 1500 postes de professeurs des écoles ne sont pas pourvus au concours pour devenir enseignant. Pour faire bouger le gouvernement, un collectif de parents a fait appel à une avocate. Après deux ans de procédure, l'État a été condamné en avril dernier. "À chaque fois qu'on est intervenus en procédure d'urgence, une solution a été trouvée, souligne Mᵉ Joyce Pitcher, avocate du collectif 'On veut des profs'. Pour l'année prochaine, je ne sais pas quelles sont les nouvelles mesures qui seront prises pour changer le problème. Ce dernier pourrait donc se répéter en septembre prochain."

Pour attirer davantage de candidats, le gouvernement veut abaisser le niveau de diplôme de bac+5 à bac+3 pour pouvoir devenir professeur. Une mesure suffisante ? La réponse en septembre 2025, au moment où cette règle sera effective.