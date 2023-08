VIDÉO - Allocation de rentrée scolaire : une revalorisation de 5,6%

Pour Sandrine et ses deux enfants, Manon et Pierre, c'est déjà l'heure de préparer la rentrée. Comme trois millions de familles, elle vient de recevoir l'allocation scolaire qui est de 854 euros au total, pour acheter de nouvelles fournitures. La somme versée aux familles bénéficiaires va de 398 à 434 euros par enfant, selon leur âge. C'est un peu plus que celle de l'an dernier, mais pas assez pour compenser les hausses des prix des fournitures scolaires. Alors en rayon, il faut faire des choix.