VIDÉO - Attaque d'Arras : les conseils d'un psy pour en parler avec des mots simples à son enfant

Plutôt que d'éloigner les enfants d'une réalité qu'ils connaissent déjà et qu'ils vivent déjà, il est important d'expliquer les choses. Serge Hefez s'est essayé à l'exercice en verbalisant, pour TF1, ce qu'il dirait à son enfant. Et ce, en utilisant la pratique du jeu, chère aux enfants. "Par exemple, cela t'arrive de ne pas être d'accord avec ton copain. Il veut jouer à ça et toi, tu veux jouer à autre chose. Ce n'est pas pour ça que tu vas le tuer ou que tu vas le frapper. Tu respectes son avis, mais il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Malheureusement, ces gens-là sont dangereux", avance-t-il.

Une phrase permet de résumer l'attitude à observer en de pareilles circonstances : selon les psychiatres, il est toujours préférable de parler plutôt que de se taire.

Pour rappel, depuis 2021, l'État a mis en place un dispositif pour inciter à se rendre dans les cabinets de psychologues : "Mon Parcours Psy". Il permet, chaque année, de pouvoir bénéficier de huit séances gratuites d'accompagnement psychologique.