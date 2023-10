VIDÉO - Attaque d'Arras : l'école peut-elle rester un sanctuaire ?

Parents et enfants sont formés, eux aussi : depuis trois ans, des exercices sont effectués dans les écoles, en cas d'intrusion. Le sujet de discussion s'invite aussi parmi les parents d'élèves. "On le fait bien pour l'incendie, donc je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour ça", estime une mère de famille, "même si sûrement ça n'arrivera pas, être préparé à quelque chose, c'est toujours bon".

Dans tous les collèges et lycées de France, ce lundi 16 octobre, les cours ne commenceront qu'à dix heures, pour donner aux professeurs un temps d'échange et de recueillement avec leurs élèves. Une minute de silence sera observée dans tous les établissements à 14h.