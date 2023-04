VIDÉO - Enfants et écrans : quelles solutions face à l'addiction ?

On ne compte plus les articles expliquant que les tablettes et les smartphones se révèlent des drogues dures pour les enfants, soutenant qu'ils sont de plus en plus nombreux à présenter des signes de dépendance aux écrans et que n’importe quel jeu en ligne a un effet sur la dopamine, cette hormone liée au plaisir incitant à jouer toujours plus. Reste que le temps passé devant les écrans des enfants français s'avère bel et bien en constante augmentation ces dernières années.

À partir des données de l'étude Elfe, qui a suivi plus de 18.000 familles dans le pays ayant un enfant né après 2011, des chercheurs de l'Inserm et Santé Publique France ont dressé le tableau du temps passé sur les écrans des enfants âgés de 2 ans à 5 ans et demi. Et le résultat est édifiant : dès deux ans, un enfant français passe en moyenne 56 minutes chaque jour devant un écran, avec "une persistance individuelle de l’utilisation au cours du temps", selon les chercheurs. En d'autres termes, plus les enfants grandissent, plus la consommation est grande.

"C'est dès le réveil, après le diner, avant le coucher, tout le temps, tout le temps, tout le temps...", constate un père de famille, dans le reportage de TF1 ci-dessus. Et lorsqu'il propose une autre activité que la tablette, la perspective de ses enfants reste la même : "L'idée, c'est de savoir quand est-ce qu'on aura fini cette activité pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre la tablette", témoigne-t-il. "Ils sont chacun sur les écrans, personne ne partage avec personne", ajoute la mère de famille, constatant que les règles de durée imposées sont régulièrement transgressées. Cette famille n'est évidemment pas un cas isolé... D'où cette question : peut-on contrer cette inflation ?