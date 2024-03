Niveau d'orthographe, c'était mieux avant ?

Renforcer la place de l'écrit à l'école est l'une des priorités du gouvernement pour faire progresser les enfants en orthographe. Le niveau en orthographe était-il meilleur avant ?

Le niveau d'orthographe et de grammaire est moins bon aujourd'hui que par le passé. La même dictée, proposée à des élèves de CM2 (en 1987, 2007, 2015 et 2021) montre une baisse d'année en année. En 1987, 26% des élèves faisaient plus de 15 erreurs. En 2021, ils étaient 63%.

