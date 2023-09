VIDÉO - À l'école du virtuel : les élèves n'apprendront bientôt plus (seulement) dans les manuels

"Pourquoi vous vous êtes-coupés l'oreille gauche ?", lui demande un élève. "J'ai eu ce moment de grande détresse dans ma vie et j'ai pris la décision de me couper partiellement l'oreille gauche. C'était le résultat de mes luttes intérieures et de mes tourments émotionnels", répond l'artiste avec l'accent néerlandais. Grâce aux nombreuses lettres du peintre, et avec l'aide d'experts en histoire de l'art, ce Van Gogh 2.0 a été entraîné pour répondre à n'importe quelle question.

L'idée de cette nouvelle technologie n'est toutefois pas de remplacer les professeurs. "Non, c'est comme les manuels scolaires, finalement, on n'a jamais imaginé qu'ils allaient remplacer les professeurs, on a toujours compris qu'ils étaient des soutiens en appui des professeurs", explique Orianne Ledroit, directrice générale de l'association EdTech France. "Les solutions numériques sont imaginées de la même façon : elles visent à aider, appuyer les enseignants dans l'élaboration de leurs cours".