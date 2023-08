VIDÉO - Vacances d'été plus courtes : ce qu'envisage le gouvernement

"Trop de vacances". Dans un entretien accordé à nos confrères du Point, Emmanuel Macron a indiqué vouloir que les élèves "qui en ont besoin" puissent retourner sur les bancs de l'école "dès le 20 août". Déjà à la fin du mois de juin dernier, le chef de l'Etat avait demandé à son gouvernement de travailler à une refonte des vacances d'été et du temps scolaire sur l'année, après une visite à Marseille au cours de laquelle il avait indiqué souhaiter "rouvrir le débat" sur ce sujet.

Qu'est-ce qui se profile précisément ? Aujourd'hui, 150.000 élèves retournent déjà à l'école un peu plus tôt que les autres, avec le dispositif vacances apprenantes. Le gouvernement voudrait l'étendre. Selon les informations de TF1, le ministère envisage de proposer des retours en classe anticipés aux élèves de l'école primaire et du collège dans les zones d'éducations prioritaires REP et Rep+. La rentrée du mois d'août se ferait ainsi sur la base du volontariat, pour les élèves comme pour les professeurs. Lors d'une journée type, pour une classe de quinze élèves maximum, des cours seraient dispensés le matin, quand l'après-midi serait consacré à des activités ludiques et pédagogiques. En 2022, près de 8 000 écoles et collèges ont accueilli des élèves en difficulté au mois d'août.