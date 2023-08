VIDÉO - Violences urbaines : pas de rentrée pour une école incendiée à Strasbourg

"Les livres avaient été jetés au sol et un cocktail Molotov avait été lancé, donc tout a flambé et l'ensemble des livres ont été dégradés", témoigne Nathalie Amann dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article. En tout, des milliers de livres ont été perdus pour l'établissement. "C'était vraiment douloureux pour l'équipe de voir que cette partie-là avait été particulièrement visée", poursuit la directrice. Deux mois après, les murs restent désespérément noirs tandis qu'une odeur âcre, mélange de fumée et de produit décontaminant, persiste toujours. "Tout est à refaire, sachant que ce sont des locaux qui avaient été rénovés il y a deux ans. Tout avait été repeint", précise-t-elle encore.

Pendant quelques mois, les 250 élèves de cette école élémentaire devront être scolarisés dans deux écoles voisines. "Il y a des locaux qui sont soit non utilisés, soit disponibles. Soit des salles de classe qui ont pu être aménagées différemment pour pouvoir garantir l'accueil des classes, donc des enfants de CM1, CM2 notamment", explique Hülliya Turan, adjointe à la maire de Strasbourg.