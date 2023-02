L'autorité parentale des parents violents bientôt retirée ? Le débat s'ouvre à l'Assemblée

"Cela va concerner très peu de victimes : 8% des parents dont les enfants révèlent un inceste portent plainte" et "80% des plaintes sont classées sans suite", s'inquiète aussi Isabelle Aubry, présidente de l'association Face à l'Inceste. "Pendant toute la période de l’enquête, qui peut durer des années, l’enfant est obligé d’aller chez son père où il va subir son influence et des menaces. Or si on ne le protège pas, l'enfant arrête de parler", estime-t-elle.

Le texte a été modifié en concertation avec le cabinet du garde des Sceaux pour écarter les risques d'inconstitutionnalité, fait valoir, de son côté, l'entourage d'Isabelle Santiago. "Cette proposition de loi ne concerne que les cas les plus graves. Elle ne protégera pas tous les enfants vivant dans des foyers violents, mais c'est une première marche", défend la députée.