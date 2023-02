Violences intrafamiliales : vote unanime des députés pour un retrait de l’autorité parentale après condamnation

"Un enfant meurt tous les cinq jours de violences intrafamiliales selon un rapport rendu par plusieurs inspections en 2018 (...) Lorsque l'enfant est témoin ou victime de violences, il est en danger et la justice doit agir rapidement et efficacement pour le protéger", a-t-il souligné.

Avant de détailler les contours du texte : "En cas de retrait de l'exercice de l'autorité parentale, le parent ne peut plus prendre part aux décisions concernant la vie de son enfant", a-t-il expliqué. En cas de retrait de l'autorité parentale au sens propre, "il ne sera même plus informé des grandes étapes de la vie de son enfant". Des mesures demandées par la Commission Indépendante sur l'Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants (Civiise), une commission indépendante lancée en janvier 2021.

Le pouvoir d'appréciation laissé aux juges a été ajouté en commission pour éviter un risque d'inconstitutionnalité. La proposition de loi d'Isabelle Santiago prévoit également d'élargir un autre mécanisme, qui concerne cette fois les personnes poursuivies, mais pas encore condamnées. L'exercice de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement, sera suspendu jusqu'à la décision du juge ou une éventuelle décision de non-lieu du juge d'instruction, en cas de poursuites pour "agression sexuelle incestueuse ou crime commis" sur l'enfant.