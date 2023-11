Que font 71 % des moins de 13 ans sur les réseaux sociaux ?

Les enfants disposent de leur propre smartphone plus tôt que par le passé. Ils sont aussi plus nombreux à avoir un téléphone connecté entre les mains. 83 % des enfants de douze ans (2023) ont leur propre matériel. Globalement, l’usage de la grande majorité des plateformes est en décroissance par rapport à l’année dernière. C’est le cas de Snapchat et TikTok et Instagram qui constituent le reste du top 5 avec Whatsapp. Seule BeReal apparaît comme la seule plateforme à gagner du terrain en étant utilisée par 5 % des enfants de 11 et 12 ans.

Un enfant sur quatre considère être trop souvent accroché à son téléphone. Paradoxalement, le taux de moins de treize ans ayant envie de passer plus de temps sur son smartphone augmente aussi sensiblement (+ quatorze points par rapport à 2022).