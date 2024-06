Le parti de droite se déchire depuis la décision d’Éric Ciotti de s’allier au Rassemblement national en vue des élections législatives. Si le président a été mis à la porte, c’est celle du siège des Républicains qui restera le symbole d’une hallucinante séquence politique.

Elle est presque du même bleu que celle de William Thacker, le libraire romantique de Notting Hill incarné par Hugh Grant au cinéma. Mais chez les Républicains, l’heure n’est plus au coup de foudre mais à un douloureux divorce cristallisé par un surprenant symbole. Une porte, celle du siège de leur parti situé tout près de l’Assemblée nationale. Éric Ciotti a commencé par la verrouiller à la mi-journée, mardi 12 juin, alors que le vent de révolte de ses camarades soufflait de plus en plus en fort contre sa décision d’allier le parti au Rassemblement national pour les législatives.

S’il faut le déloger même physiquement, nous n’hésiterons pas à le faire Geoffroy Didier

De quoi donner vie au "bunker isolé" dans lequel se trouve depuis la veille le président du parti, selon des responsables LR opposés au rapprochement avec le parti mené par Jordan Bardella et Marine Le Pen. La situation a longtemps été confuse. Il se murmure dans un premier temps qu’Éric Ciotti a fait le choix de se barricader pour empêcher la tenue d’un bureau politique exceptionnel des LR visant à la destituer. Des salariés assurent qu'on leur a demandé de quitter les lieux avant midi.

Face aux "élucubrations", il affirme avoir choisi de fermer le siège pour "garantir la sécurité du personnel" "à la suite des menaces reçues et des désordres" de la veille. "De surcroît, aucune réunion n'a jamais été prévue au siège cet après-midi", ajoute-t-il.

Trois heures plus tard, c’est dans un local loué pour l’occasion que les élus LR se retrouvent. Face caméra, ils sont plusieurs à marteler leur volonté d’exclure Éric Ciotti. "S’il faut le déloger, même physiquement, nous n’hésiterons pas à le faire", assure même le député européen Geoffroy Didier. Sauf qu’à ce moment-là, le chef de file du parti ne se trouve pas à l’intérieur du siège mais "en rendez-vous extérieur", selon les informations du service politique de TF1-LCI.

Le principal intéressé prend le temps de tweeter, sur son compte personnel et pas celui du parti dont les codes lui ont été confisqués, remerciant les militants ayant validé en ligne son "rassemblement des droites".

Bah faudrait que vous m’aidiez à pousser la porte Annie Genevard

Quand le bureau politique vote à l’unanimité son éviction des Républicains, Éric Ciotti dénonce "des décisions illégales" qu’il envisage de porter en justice. François-Xavier Bellamy, candidat malheureux des LR aux européennes, et Annie Genevard, secrétaire générale du parti, sont nommés pour assurer son intérim. Avec dans la poche une arme secrète digne du jeu d’aventures "Fort Boyard", que la députée du Doubs s’était jusque-là bien garder d’utiliser. De retour au siège de la place du Palais-Bourbon, elle dégaine un double des clés pour reprendre possession des lieux.

"Bah faudrait que vous m’aidiez à pousser la porte", lance-t-elle à Aurélien Pradié et Daniel Fasquelle qui l’accompagnent. Dans leurs dos, les journalistes leur demandent si Éric Ciotti se trouve à l’intérieur. Silence. Accueilli par un agent de sécurité, le trio pénètre dans le siège avant de faire marche arrière. Car dans son élan, Annie Genevard en a oublié la clé dans la serrure. Un léger couac diffusé en direct sur les chaînes info, finalement à l’image d’une crise sans précédent aux rebondissements aussi surprenants qu’ininterrompus.