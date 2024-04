Comment sont élus les députés européens ?

Le 9 juin prochain, les pays membres de l'Union européenne éliront leurs 720 représentants au Parlement européen. Selon quel mode de scrutin sont-ils élus ?

Le 9 juin prochain, 720 députés européens seront élus. Chacun des 27 États membres de l'Union européenne enverra entre 6 et 96 représentants. Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans, et depuis 1979 elles ont lieu au suffrage universel direct à un tour, selon un scrutin proportionnel. Mais les modalités de vote sont différentes selon les pays.

Si le traité de Lisbonne prévoyait le passage à une procédure uniforme ou la mise en place de principes communs aux États membres pour cette élection, à ce jour ce sont encore des législations nationales qui déterminent les modalités du vote, les circonscriptions, les conditions d’éligibilité et le règlement du contentieux électoral.

En France et dans la plupart des pays, les élections se déroulent dans le cadre d’une seule circonscription nationale. Dans notre pays, c'est la loi du 25 juin 2018 qui a rétabli une circonscription électorale unique en lieu et place du découpage en 8 circonscriptions régionales mis en place précédemment par une loi de 2003. Les circonscriptions régionales sont toujours en vigueur dans des pays comme la Belgique, l'Irlande, l'Italie et la Pologne. En Allemagne, les élections se déroulent dans le cadre d’un système mixte, les candidats pouvant se présenter à l’échelon d’une ou plusieurs régions ou à l’échelon national.

En France, seules les listes faisant plus de 5% envoient des députés au Parlement

Le mode de scrutin proportionnel connaît également des variantes selon les pays. En France, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. En 2019, 6 listes avaient envoyé des représentants à Strasbourg, 23 pour les deux premières, 6 pour les deux dernières.

Des règles qui varient ailleurs. L'Allemagne ne fixe pas de seuil, ainsi des partis ayant obtenu moins de 1% des suffrages ont pu envoyer des représentants au Parlement il y a 5 ans. La Grèce a par exemple opté pour une barre à 3%, Chypre à 1,8%. D'autres permettent aux électeurs de sélectionner sur les listes les noms des candidats qu'ils souhaitent élire.

