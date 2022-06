Emmanuel Macron : un gouvernement d'union nationale n'est "pas justifié à ce jour"

Lors de son allocution, mercredi soir, Emmanuel Macron a reconnu les "fractures" de la France montrées par les législatives, et après lesquelles "nous devons apprendre à gouverner et légiférer différemment", a-t-il déclaré. Au cours de cette adresse solennelle aux Français, il a notamment exclu la possibilité d'un gouvernement d'union nationale, évoqué par Fabien Roussel sur LCI après son entretien avec le chef de l'État la veille, car il n'était "pas justifié à ce jour".

Mais "il est possible de trouver une majorité plus large et plus claire pour agir", insiste le chef de l'État, qui souhaite "sortir des querelles et des postures politiciennes et bâtir des compromis par le dialogue".