Selon le tweet d'une web TV d’extrême droite, le candidat du Frexit aurait permis la venue en France de trois observateurs indépendants pour le scrutin européen. En réalité, cette démarche a été initiée à la demande des pays et comprend une équipe de 19 experts déployés depuis le 20 mai.

Ce 6 juin marque dans l’Union européenne le début des élections. Et ce jusqu'au 9 juin, date à laquelle voteront notamment les électeurs français. Un scrutin qui sera d'ailleurs surveillé, en France, par des observateurs qui s’assureront de son bon déroulement, grâce à l’initiative d’un candidat, affirme un tweet de TV Libertés.

Une demande des États membres...

"Grâce à la démarche de François Asselineau, trois observateurs de l'OSCE vont enquêter sur le déroulement des élections européennes en France et documenter toutes les potentielles irrégularités", assure cette web TV d’extrême droite sur ses réseaux sociaux, en y joignant un courrier qu'aurait reçu le candidat du Frexit, qui est tête de liste aux européennes pour l’Union populaire républicaine (UPR). Cette lettre est visiblement signée de la main du directeur de l’OSCE, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Matteo Mecacci.

Cependant, la venue de trois observateurs dans le pays n’est pas mentionnée explicitement dans ce courrier, qui évoque seulement des "experts électoraux du BIDDH déployés en France" - le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l’OSCE. Contacté, le BIDDH n’était pas encore revenu vers nous. Par ailleurs, la procédure était déjà prévue sur le continent, à la demande des États membres et non pas sur une initiative personnelle de François Asselineau.

... pour "évaluer" comme en 2009

En effet, le BIDDH a déployé "une mission spéciale d'évaluation des élections" après les "invitations officielles des États membres de l'Union européenne", comme le précise l’OSCE sur son site. Cette démarche consiste à évaluer si la tenue des scrutins est conforme aux engagements de l'OSCE et aux valeurs démocratiques. Cela ne signifie pas pour autant qu’il existe un doute là-dessus.

D’abord, il s’agit là d’une mission d’évaluation, qui "ne commente pas le processus de la même manière exhaustive qu’une mission d’observation, et elle n’entreprend aucune observation systématique le jour du scrutin". Ensuite, le BIDDH a déjà observé les élections européennes de 2009, et le fait régulièrement lors des élections nationales des pays de l’UE. C’est dans ce cadre que des observateurs se sont rendus en France en 2022, pour l’élection présidentielle d’avril et les élections législatives de juin. Au total, six scrutins français ont été évalués par le BIDDH.

Les analystes régionaux ont été déployés dans les pays de l'UE dès le 20 mai dernier - OSCE

La mission actuelle, dirigée par un certain Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, prévoit la venue de 19 experts originaires de 17 pays européens, parmi lesquels on compte sept experts internationaux et dix analystes régionaux. Ces derniers sont d’ailleurs déjà sur place, puisqu’ils ont été déployés dès le 20 mai. Les observateurs ne se rendront pas dans les 27 pays de l’UE, mais seulement dans 20 d’entre eux, dont la Belgique, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, ou encore la France.

Concrètement, ils vérifieront la "mise en œuvre pratique des cadres juridiques européens et nationaux", le "contrôle du financement des partis", le "suivi des réseaux sociaux des partis", ou encore la "participation des groupes sous-représentés : femmes, jeunes minorités nationales, personnes handicapées". Selon le calendrier de l’OSCE, une conférence de presse doit se tenir le 10 juin, au lendemain de la fin des élections, pour que la mission d’évaluation transmette ses premières conclusions.

Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr. Retrouvez-nous également sur X : notre équipe y est présente derrière le compte @verif_TF1LCI.