Dans le cadre des élections européennes, 370 millions d'Européens sont appelés aux urnes, dont près de 50 millions de Français. À la mi-journée, la participation était en légère hausse avec 19,81% contre 19,26% lors du précédent scrutin européen. Le 13H de TF1 a rencontré les électeurs dans plusieurs villes de France ce dimanche matin.

Pour une poignée d'électeurs de Rennes (Ille-et-Vilaine), le vote, c'est dès l'ouverture à huit heures, comme on le voit dans le reportage ci-dessus. Pour ces lève-tôt des urnes, le devoir civique n'est pas une option, mais un devoir, explique une dame au micro de TF1. À Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme), à peine 1700 électeurs, mais déjà presque 30% de participation. Ce dimanche matin, on a constaté une majorité de seniors assidus et fiers de l'être.

Une vingtaine de listes seulement ont livré leurs bulletins. Mais elles sont bien 38 à être candidates. Parfois, les électeurs ont pu joindre l'utile à l'agréable. À Meudon (Hauts-de-Seine), le bureau de vote est situé juste derrière le marché. Ici, la liste de courses est scrutée plus attentivement que la liste électorale.

Pour d'autres, c'est plutôt la promenade du dimanche qui est sacrée. Elle ne sera pas toujours suivie d'un passage aux urnes, comme nous l'avoue une jeune femme. Il reste encore du temps pour changer d'avis. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures, et même 19 heures ou 20 heures dans certaines grandes villes.