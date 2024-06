Edouard Philippe a réagi publiquement pour la première fois depuis l'annonce de dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron dimanche soir. "Le plan est de construire une nouvelle majorité", a insisté le président d'Horizons. Comment ? "Il faut être ouvert et accepter que sur un certain nombre de points on puisse travailler avec d'autres", a-t-il lancé.





"A droite, Monsieur Ciotti a commencé les discussions en disant qu'il n'y aurait jamais de coalition. Et ensuite, on apprend qu'au Rassemblement national, on discute avec un bon nombre de cadres de LR", s'interroge Edouard Philippe au sujet de son ancienne famille politique. "Nous pouvons construire ensemble, une politique qui est indispensable pour le pays dans les trois ans qui viennent".