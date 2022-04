EN DIRECT - Présidentielle 2022 : "Je n'abandonne pas les grandes réformes", promet Emmanuel Macron

EMMANUEL MACRON FACE À MCKINSEY





Déniant tout abus dans le recours aux cabinets de conseil, Emmanuel Macron a assuré qu'il défendait la haute fonction publique. "Ces contrats sont passés sur le code du marché public, après il faut des contrôles", a affirmé le président candidat. Celui-ci a par ailleurs souligné qu'aucun recours à la justice via l'article 40 signalant un abus n'avait été fait et que les voisins de la France, avaient deux à trois fois plus recours aux cabinets de conseil.





Le président a également justifié l'augmentation aux recours à ses cabinets par des prestations de protection et de formation au "cyber" et à la crise sanitaire qui a nécessité la mise en place de système particulier. Sur le recours particulier au cabinet McKinsey, qui n'aurait pas payé d'impôt pendant 10 ans, selon le rapport sénatorial sur ce sujet, Emmanuel Macron s'est dit pour un changement de règles et la mise en place d'un impôt minimal pour les sociétés qui passent des contrats en France.