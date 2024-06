Alors que la campagne entre dans sa dernière ligne droite, la tête de liste de la majorité présidentielle, Valérie Hayer estime ce mercredi sur RTL que "les amis de Jordan Bardella veulent détruire le projet européen", estimant qu'elle "combat résolument l'extrême-droite".





"Le Rassemblement national a gagné les élections européennes en 2014 et 2019 : je demande aux Français si leur vie a changé après ces victoires ? Non, tranche la candidate. Prenons un peu de recul, il s'agit de se dire que le moment est important et que les défis devant nous sont colossaux."