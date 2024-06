Tête de liste du parti Nouvelle Donne, Pierre Larrouturou a finalement appelé sur les réseaux sociaux à voter... pour la liste écologiste de Marie Toussaint lors du scrutin de dimanche. "Dimanche, je ne prendrai pas le risque de perdre 5 alliés écologistes au Parlement européen et d'envoyer 3 députés de droite et d'extrême-droite en plus", précise le candidat, à la peine dans les intentions de vote ces dernières semaines.