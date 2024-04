EN DIRECT - Discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne : à suivre à partir de 10h30 sur LCI

"On est dans un moment où se conjuguent beaucoup de crises (..) L'intuition, la volonté du président, c'est de se dire que, dans ces moments-là, il est possible de faire avancer des propositions et de faire des pas importants", résume un conseiller présidentiel, à propos de ce discours qui se tient devant les ambassadeurs des 26 autres Etats-membres de l'UE, la délégation de la Commission européenne en France, des chefs d'entreprise, des étudiants et des chercheurs, et certains eurodéputés français.