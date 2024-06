Mercredi 19 juin à 20h45, LCI propose "La Grande Confrontation : les 100 jours", une émission présentée par David Pujadas. Les experts de LCI passent au crible les programmes des trois principaux camps de ces législatives. Manuel Bompard (NFP), Bruno Le Maire, ministre de l'Économie de la majorité et Jean-Philippe Tanguy (RN) sont nos invités.

Le Smic à 1600 euros net du Nouveau Front populaire, les économies de la majorité présidentielle, la fin du regroupement familial du RN… À deux semaines du premier tour des législatives, la "Grande Confrontation" de ce mercredi 19 juin rassemble les trois grands blocs politiques pour présenter les grandes lignes de leurs projets et dresser le portrait de leurs 100 premiers jours en cas de victoire.

Manuel Bompard, coordinateur national de la France insoumise, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie de la majorité et Jean-Philippe Tanguy, député (sortant) Rassemblement National de la Somme, font face à David Pujadas et aux grandes signatures expertes de LCI, Ruth Elkrief, François Lenglet et Pierre Servent, qui passeront au crible leurs programmes.