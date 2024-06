Éric Ciotti "doit démissionner de ses fonctions de président tout de suite mais il doit être exclu des Républicains". Xavier Bertrand rappelle que quand Rachida Dati, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin sont entrés au gouvernement, ils ont été exclus. "Et là on va tergiverser ? Éric Ciotti, soit il part tout de suite, soit il est exclu des Républicains", a-t-il ajouté. Il demande aussi un vote de l’ensemble des militants sur le principe d’accord avec le RN. Il demande aussi l’exclusion des députés LR qui seraient investis ou soutenus par le RN.