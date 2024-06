Après la dissolution de l'Assemblée nationale dimanche, la gauche est sommée de s'entendre en vue des élections législatives. La volonté est partagée par de nombreuses personnalités de la Nupes, mais le chemin semble encore long en vue d'un accord. Les socialistes, communistes, écologistes et insoumis seront-ils capables de passer l'éponge sur des mois de désaccords et d'altercations publiques entre anciens alliés ?

La Nupes, partie désunie aux élections européennes, pourra-t-elle renaître de ses cendres ? La délicate question de l'union des gauches, qui allait se poser à l'issue des élections européennes en vue des échéances électorales de 2027, se pose finalement plus tôt que prévu. La dissolution de l'Assemblée nationale annoncée dimanche par Emmanuel Macron met les forces de gauche devant le fait accompli, et les oblige à trouver une solution rapidement, sous peine de voir le nombre de députés Rassemblement national augmenter le 7 juillet prochain.

Mais qui pour prendre le leadership ? Le bon résultat de Raphaël Glucksmann dimanche - 13,83%, 13 sièges - rabat les cartes et replace le Parti socialiste au centre du jeu. En mettant en avant ses différences avec Jean-Luc Mélenchon tout au long de la campagne, l'eurodéputé sortant a fait mieux que doubler son score par rapport à 2019 (6,19%). Mais les Insoumis n'entendent pas abandonner la position de leader de la gauche acquise en 2022 avec les près de 22% réalisés par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle. Aussi, ils se félicitent du score réalisé par Manon Aubry dimanche. Avec 9,89% des suffrages elle améliore son score de 2019 et envoye 3 eurodéputés de plus à Strasbourg.

Des désaccords de fond importants

Comment s'entendre quand PS et France insoumise viennent de passer des semaines à se taper dessus et à discréditer les têtes de liste des uns et des autres ? LFI a fait campagne en renvoyant Raphaël Gluclsmann dos à dos avec la majorité présidentielle ou en l'estimant comptable du bilan de François Hollande ; le fondateur de Place publique a été obligé de s'en défendre et de régulièrement dénoncer les "outrances" de Jean-Luc Mélenchon, par exemple ses récentes déclarations sur l'antisémitisme qui serait "résiduel" en France. Le 1er mai, il avait même accusé les partisans de ses adversaires de l'avoir empêché de rejoindre le cortège des manifestants à Saint-Etienne.

Des différends qui ne sont que la continuité de mois de désaccords et d'une rupture actée entre ceux qui avaient malgré tout fini par s'entendre pour s'allier avant les législatives de 2022 au sein de la Nupes, et envoyer 151 députés à l'Assemblée. Mais cette alliance scellée sur de profonds désaccords a très vite montré ses limites, sur des questions internationales aussi importantes que le soutien à l'Ukraine ou à Gaza, la question des retraites, l'instauration d'une VIe République ou le nucléaire.

Aujourd'hui, où se trouve la solution ? LFI a invité ses trois partenaires à une rencontre ce lundi après-midi pour "travailler à l'unité et à la clarté". Mais le mouvement de Manuel Bompard ne semble pas vouloir abandonner ses idées. Dans un communiqué publié ce lundi, LFI estimait qu'il faudrait se rassembler autour du programme 2022 de la Nupes et appelait toutes les "composantes" de l'alliance à ne pas renier certaines mesures comme la retraite à 60 ans ou la VIe République, qui ne sont pas partagées par le PS.

Mélenchon persona non grata

D'ailleurs, les socialistes n'étaient pas présents à cette réunion, mais ils ont participé lundi matin à une première rencontre avec EELV, les communistes, des syndicats et des membres de la société civile, a indiqué un responsable PS. Dimanche, Raphaël Gucksmann avait appelé les électeurs qui se "reconnaissent dans le cap qu'on a tracé, à se rassembler" pour une alternative "démocratique et pro-européenne", "sans calomnies, ni violence ni outrances". Un avertissement clair à LFI et Jean-Luc Mélenchon. Le chef du PS Olivier Faure a prévenu lundi matin qu'il ne s'alignerait "pas sur Jean-Luc Mélenchon" comme en 2022, affirmant qu'"il faut faire du neuf" et qu'il "ne s'agit pas de devenir (ses) supplétifs". Il a appelé à "la constitution d'un front populaire contre l'extrême droite", reprenant une proposition émise dimanche soir par l'Insoumis François Ruffin.

Le député de la Somme, apparenté à LFI, a appelé dès dimanche soir à un "front populaire", mettant en avant les "évidences partagées" à gauche, comme la taxation des dividendes, l'indexation des salaires ou la reconnaissance de l'État de Palestine. D'autres Insoumis "frondeurs" comme Clémentine Autain ou Raquel Garrido ont lancé des appels similaires. Est-ce de leur côté qu'est la solution future ?