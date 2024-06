Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la dissolution de l'Assemblée nationale et convoque de nouvelles élections législatives, le 30 juin et le 7 juillet. Un calendrier serré, marqué par le début des vacances scolaires, l'Euro 2024, et juste avant d'accueillir le monde pour les Jeux olympiques 2024.

Un début d'été encore plus chargé que prévu. Dimanche 9 juin, une heure après la publication des résultats des élections européennes, très favorables au Rassemblement national (31,37%) et beaucoup moins à la majorité présidentielle (14,6%), Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret en ce sens est paru ce lundi après-midi.

Les 30 juin et 7 juillet prochains, les 49,5 millions de Français inscrits sur les listes électorales seront donc appelés aux urnes pour l'élection des 577 députés. Pour le chef de l'État, qui ne pouvait constitutionnellement organiser des élections législatives anticipées que 20 à 40 jours après la dissolution, le calendrier était serré. Si le Président évite de convoquer les Français le dimanche 14 juillet, jour férié et de fête nationale, les dates imposées chevauchent tout de même de grands événements.

Des élections en pleine période estivale...

D'abord, et pour la première fois depuis le début de la Vᵉ République dans le cadre d'une élection nationale, les Français devront voter en juillet, alors que l'ensemble du pays sera concerné par des congés. Officiellement, les vacances scolaires dans toutes les zones débutent le samedi 6 juillet, premier week-end de grands départs, et veille du second tour de ces législatives anticipées. Nombre d'électeurs pourraient ainsi avoir rejoint leur lieu de villégiature à cette date.

Pour les personnes concernées, le seul moyen de prendre part au scrutin en restant sur leur lieu de vacances est de réaliser une procuration. Une procédure simple, à effectuer plusieurs jours avant le vote, qui risque tout de même de détourner une partie de l'électorat des urnes.

Surtout, le calendrier n'arrange pas l'organisation du scrutin pour les municipalités. "L'organisation matérielle des élections représente une charge importante pour les communes, dont l'exécutif ne semble pas avoir pleinement conscience", déplore ce lundi l'Association des maires de France dans un communiqué. "Le calendrier choisi renforce la difficulté au moment où les communes sont sollicitées par les activités touristiques estivales [...] et le début des congés scolaires annuels qui pèsent sur les effectifs mobilisables."

... durant l'Euro 2024...

Ces élections législatives se tiennent également durant l'Euro 2024 de football, en Allemagne. Le 30 juin prochain, jour du premier tour, l'annonce des résultats pourrait même avoir lieu... en même temps qu'un match des Bleus. Si Kylian Mbappé et ses coéquipiers terminent à la troisième place de leur groupe, et finissent parmi les meilleurs troisièmes, ils disputeraient leur huitième de finale le 30 juin, à 18h ou 21h.

Cette situation n'est toutefois pas complètement nouvelle. En 2012, peu de temps après l'élection de François Hollande, les élections législatives avaient eu lieu les 10 et 17 juin. Soit durant l'Euro, déjà, qui débutait le 8 juin en Pologne et en Ukraine. L'équipe de France n'était néanmoins pas en lice lors des deux dimanches du scrutin. Plus récemment, les élections départementales et régionales de 2021 s'étaient aussi télescopées avec le précédent championnat d'Europe. Mais les hommes de Didier Deschamps n'étaient pas non plus de sortie les 20 et 27 juin, jours de vote.

... et juste avant les JO

En revanche, la situation semble plus complexe alors qu'approchent les Jeux olympiques, dont la cérémonie d'ouverture se tiendra à Paris le 26 juillet prochain. Les premières épreuves débuteront même dès le 24 juillet, partout sur le territoire, soit 17 jours après le second tour et l'annonce de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale.

Quelle sera la nouvelle majorité et, par conséquent, qui composera le gouvernement après cette date ? "Rien ne viendra gâcher la fête", promet la maire de Paris Anne Hidalgo (PS), qui "accueillera le monde en tant que maire de Paris, avec le président de la République, le président du Comité international olympique (CIO) et Tony Estanguet". Le patron du CIO, Thomas Bach, a justement assuré ce lundi que les élections "ne vont pas perturber les JO". "Les principales décisions ont déjà toutes été prises", a ajouté le président du comité d'organisation, Tony Estanguet. Pas certain tout de même qu'ils rêvaient d'un tel calendrier.