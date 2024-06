En vue des élections législatives, Emmanuel Macron souhaite élargir sa majorité actuelle et discuter avec "des sociaux-démocrates, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes" qui "ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste". Il propose de "travailler à une fédération de projets pour gouverner" et a détaillé l'"idéal" sur lequel il souhaitait que ce programme soit construit.

Comment bénéficier d'une majorité, si possible absolue, au soir du 7 juillet prochain ? La meilleure solution est de construire des unions ou des alliances, comme sont en train de le faire la gauche et l'extrême droite. Déjà uni avec Horizons et le MoDem, Renaissance peut-il aller plus loin ? C'est le souhait exprimé ce mercredi 12 juin par le président de la République. Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a appelé à un "rassemblement" au centre, face aux deux blocs "extrêmes", composés par la Nupes d'un côté, et de l'autre du Rassemblement national allié à une partie des Républicains.

"Cette majorité présidentielle actuelle, je souhaite que ses dirigeants puissent aller dialoguer avec des personnalités et des forces qui n'en sont pas membres aujourd'hui", a déclaré le président. "J'ai le souhait que se rassemblent les hommes et les femmes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes et se mettront en capacité de bâtir un projet en commun, sincère et utile au pays." Emmanuel Macron a insisté sur le fait que ces potentiels alliés n'auraient pas à embrasser en totalité le projet présidentiel, mais que ce dernier serait à bâtir en collaboration. "La fédération de projets, ça n'est pas 'qui m'aime me suive'. C'est la volonté sincère et humble de bâtir des consensus, tisser des compromis", a-t-il précisé.

Un appel aux sociaux-démocrates, radicaux, gaullistes...

"Nous devrons avoir un dialogue exigeant, constructif et ouvert, et réfléchir à la meilleure manière de servir la France ensemble", a-t-il poursuivi. "Je suis convaincu que des sociaux-démocrates, des radicaux, des écologistes, des démocrates chrétiens, des gaullistes, et beaucoup de nos compatriotes et responsables politiques qui ne se reconnaissent pas dans la fièvre extrémiste (…) peuvent travailler à une fédération de projets pour gouverner, agir au service des Français et de la République."

Toutefois, le chef de l'État a détaillé quel était l'"idéal" sur lequel il souhaitait travailler. Il a promis une "autorité républicaine à tous les étages" et un "renforcement d'un axe régalien" ; il entend également ouvrir un "grand débat sur la laïcité". Le président de la République a assuré que les retraites seraient bien indexées sur l'inflation, alors que le RN érige le pouvoir d'achat en axe prioritaire de sa campagne. Pêle-mêle, il a aussi confirmé son souhait d'ouvrir "huit nouveaux réacteurs nucléaires indispensables" à la transition énergétique du pays et s'est prononcé pour l'interdiction du téléphone "avant 11 ans" et des réseaux sociaux "avant 15 ans". Aussi, il a dit vouloir "supprimer un échelon territorial" dans l'organisation administrative française, et donner le "choix" aux citoyens de "rouvrir la question des grandes régions qui ont éloigné la décision".