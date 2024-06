Après la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée dimanche par Emmanuel Macron, les différents partis préparent les élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Tous rêvent d'obtenir la plupart des sièges, synonyme de majorité absolue pour gouverner. Combien de députés faut-il ?

C'est un objectif que partagent l'ensemble des partis politiques depuis dimanche soir : obtenir la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Une heure après les résultats des élections européennes, lors desquelles le Rassemblement national a obtenu 31,37% des suffrages, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de la chambre basse du Parlement. Les 30 juin et 7 juillet prochains, les Français sont donc appelés aux urnes pour élire leurs nouveaux députés.

Majorité absolue ou relative ?

Au total, 577 élus composeront la future Assemblée nationale. Si un parti politique ou une coalition obtient 289 députés ou plus, il se trouve alors en majorité absolue. Emmanuel Macron devra alors nommer un représentant de ce mouvement en tant que Premier ministre. Cela a notamment été le cas en 2017, lorsque le camp du président de la République avait obtenu 350 députés, permettant au chef de l'État d'appliquer sa politique avec sa majorité.

En revanche, si aucun parti ou coalition ne franchit le seuil des 289 députés synonyme de majorité absolue, la donne est plus compliquée. Le camp ayant le plus d'élus est alors en situation de majorité relative. C'était le cas de Renaissance et de ses alliés dans l'Assemblée nationale sortante, avec 250 députés. Pour gouverner et faire voter des textes, il était alors nécessaire de trouver des soutiens dans d'autres camps politiques. Pas une mince affaire.