Présidentielle 2022 : à quelle heure les bureaux de vote ferment-ils ?

En Outre-mer, le scrutin peut en revanche se dérouler avec un jour d'avance, comme cela avait été le cas le samedi 9 avril et ce samedi 23 avril pour le 2nd tour, une dérogation due au décalage horaire. C'est le cas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.