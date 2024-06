La participation pour les prochaines élections législatives s'annonce en hausse par rapport aux précédentes. Ifop-Fiducial estime qu'elle pourrait s'élever à 64 %, soit 17 points de plus que lors du scrutin de 2022. À qui pourrait profiter ce sursaut de mobilisation ? Éléments de réponse au 20H de TF1.

Ils seront en vacances ou pris par d'autres impératifs, mais pour ces électeurs croisés par notre équipe, s'abstenir serait inconcevable. Comme eux, un million de Français ont déjà établi une procuration, soit déjà plus qu'en 2022 en moins de 15 jours. Ce scrutin avait toutefois eu lieu les 12 et 19 juin, le problème des électeurs en vacances était donc moins crucial.

Les sondages annoncent déjà une mobilisation plus forte qu'aux Européennes et aux précédentes législatives. Selon Ifop-Fiducial, ce sont 17% d'électeurs en plus qui se déplaceraient le 30 juin prochain, par rapport au scrutin de 2022. La volonté de voter est marquée en particulier chez les femmes, et du côté des classes moyennes et populaires.

Une équipe de TF1 s'est rendue à Hérouville-Saint-Clair, une commune du Calvados de 9.000 habitants, plus de 40 % des votants ont désigné Jordan Bardella aux Européennes. Difficile ici de savoir à qui profitera la participation en hausse, car cette élection mobilise aussi fortement tous ceux qui veulent faire barrage à l'extrême droite. Mais une participation en hausse, explique le politologue Frédéric Dabi dans le reportage du 20H ci-dessus, pourrait aussi avoir des conséquences indirectes, en générant beaucoup plus de triangulaires au deuxième tour qu'en 2022. Une possibilité qui rend d'autant plus difficile les pronostics.

Pour le comprendre, rappelons la règle. Les deux candidats en tête sont qualifiés automatiquement au second tour, alors que le troisième ne peut se maintenir que s'il recueille plus de 12,5 % des voix des inscrits. Donc, plus les Français votent, plus la barre a des chances d'être atteinte. Visiblement, les dissolutions de l'Assemblée nationale mobilisent : lors de celle de 1997, 68% des électeurs s'étaient déplacés au premier tour.