52,5% des électeurs se sont déplacés ce dimanche 9 juin pour élire leurs représentants au Parlement européen. Un taux de participation jamais vu depuis 1994 pour les élections européennes. Le signe d'un regain d'intérêt pour les questions européennes.

La tendance était annoncée, la mobilisation des Français pour le scrutin a augmenté petit à petit ces derniers jours pour atteindre un taux rare pour des élections européennes. Ce dimanche 9 juin à 20 heures, 52,5% des électeurs se sont déplacés pour élire leurs représentants au Parlement européen. Cela n'était pas arrivé depuis 1994. La participation a été en hausse toute la journée, à midi 19,81% des électeurs inscrits s'étaient déplacés, contre 19,26% en 2019 et 15,70% en 2014. A 17 heures, les Français avaient été 45,26% à voter, ils étaient 43,29% en 2019 et 35,07% en 2014.

Cette participation record n'a pas été observée depuis 1994, où 52,7% des électeurs avaient voté. Auparavant, elle avait été meilleure en 1984 (56,7%) et 1979 (60,7%). Depuis les premières élections des députés européens au suffrage universel en 1979 jusqu’au début des années 2010, la mobilisation électorale pour ces scrutins était nettement inférieure à celle des scrutins nationaux, faisait remarquer l'Ifop-Fiducial, partenaire de LCI, dans une note diffusée ce jeudi. Par exemple, en 1999, 46,8% des électeurs avaient voté aux européennes, contre 57,7% aux régionales de 1998 ; en 2004, 42,8% des électeurs français s’étaient rendus aux urnes, contre 60,8% pour les régionales la même année.

Des participations supérieures à celles des élections nationales

Mais depuis les années 2010 la tendance s'inverse : la baisse de la participation s'observe partout... sauf aux élections européennes. En 2019, la participation dépassait la barre symbolique des 50% et affichait une abstention légèrement moins forte qu’aux législatives de 2017 (48,7%). Cette année la tendance se confirme donc, puisque la participation est supérieure aux régionales de 2021 (33,3% de participation) et aux législatives de 2022 (47,5% eu premier tour, 46,2% au second).

Comment l'expliquer ? "Les électeurs ont compris que l'Europe avait un rôle concret, ils l'ont vu pendant le Covid, le voient pendant la guerre en Ukraine", disait le directeur général de l'Ifop Frédéric Dabi à TF1info vendredi. Cela va de pair avec l'intérêt mesuré pour la campagne par l'institut de sondage. Par l'exemple, l'Ifop a calculé que 40% des Français ont parlé des élections européennes au cours du dernier mois, contre 27% en mai 2019. "Aussi, il s'agit de la seule élection organisée à mi-chemin du quinquennat d'Emmanuel Macron et certains souhaitent exprimer leur mécontentement à l'égard du gouvernement. L'idée d'utiliser le vote pour sanctionner la politique du président est réelle", estimait Frédéric Dabi.

"La visibilité de la campagne sur le dernier mois ou la dernière quinzaine a créé une émulation, et peut-être la prise de conscience de la part de l'électorat de l'intérêt stratégique de cette élection", disait aussi à TF1info le politologue Olivier Rouquan.