Depuis le 8 avril, l'Ifop-Fiducial fournit quotidiennement à LCI des sondages quotidiens sur les intentions de vote des Français aux élections européennes. À deux jours du scrutin, la dernière enquête a été publiée ce vendredi. Voici les trois grands enseignements à en tirer.

Voilà deux mois qu'en partenariat avec l'Ifop-Fiducial, LCI publie tous les jours les intentions de vote des Français pour les élections européennes. Ce vendredi 7 juin, à l'occasion de la dernière publication avant le scrutin de dimanche, TF1info a décidé d'en tirer quelques conclusions, et de dresser les trois grands enseignements de ces huit semaines de sondages.

Jordan Bardella, "chronique d'une victoire annoncée"

Il n'est jamais descendu en dessous des 31% d'intentions de vote, et termine ces deux mois de rolling avec un score de 33%. Le président du Rassemblement national et tête de liste du parti pour ces élections est toujours resté très largement en tête, seul loin devant ses concurrents. Ce vendredi, son score est même plus de deux fois supérieur à celui de sa plus proche poursuivante, la candidate de la majorité Valérie Hayer (14,5%). Le plus faible écart observé avec cette dernière aura été de 13 points. Ni son débat manqué face au Premier ministre Gabriel Attal, ni sa campagne menée presque exclusivement sur des sujets nationaux ne l'auront pénalisé.

"Ces élections européennes sont particulières puisque depuis le début de nos mesures le 8 avril, le paysage électoral est resté figé", a commenté auprès de TF1info Frédéric Dabi, directeur général de l'Ifop. "En 2019 les courbes s'étaient inversées au moins 4 ou 5 fois entre les listes de Nathalie Loiseau pour la majorité présidentielle et de Jordan Bardella. Là, c'est un peu chronique d'une victoire annoncée."

Ce qui explique ce succès ? Le parti a réussi à consolider la base de ses électeurs, mais est également parvenu à attirer à lui des catégories de la population qui lui étaient réticentes, par exemple les jeunes (36% des 18-24 ans, +24 points par rapport à 2019) et des habitants de l’agglomération parisienne (23%, +9 points). Si le score du RN se confirme dimanche, il s’agira d’une élection record pour lui : il deviendra le parti français obtenant le score le plus important d’une liste "mono-partisane" aux élections européennes, la liste de Simone Veil en 1984 étant à l’époque une liste d’union entre le RPR et l’UDF (43%). Il pourrait aussi constituer la plus grosse délégation au Parlement européen.

La surprise Raphaël Glucksmann

Qui aurait parié sur le Parti socialiste, associé à Place publique, pour incarner le leadership à gauche à l'issue de ces élections ? Qui aurait imaginé la liste de la majorité présidentielle dangereusement menacée par Raphaël Glucksmann, les courbes manquant à plusieurs reprises de se croiser ? Estimée à 11% il y a deux mois, l'eurodéputé réunissait 15% des intentions de vote mi-mai, avant de retomber à 13% ce vendredi. Malgré cette baisse, la liste PS-Place publique reste la première liste de gauche, loin devant LFI et EELV, et obtiendrait, à ce niveau, 12 sièges, soit quatre de plus que durant la précédente législature. En 2019, Raphaël Glucksmann avait recueilli 6,2% des voix, derrière LFI (6,3%) et EELV (13,5%).

"Sa force, c'est qu'il a eu un positionnement clair : de gauche, pro-européen, pro-ukrainien", analyse Frédéric Dabi. "Plus récemment, il s'est un peu perdu en allant sur le terrain des Insoumis et en étant obligé de répondre sur Gaza or ce n'est jamais bon de parler d'un sujet qui n'est pas celui que vous avez imposé. Ce qui est frappant, c'est qu'il convainc des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2022 (25%), des électeurs de Yannick Jadot en 2019 qui trouvent la liste menée par Marie Toussaint trop radicale et estiment que les Verts se sont noyés dans le magma de la Nupes (37%). Il fait aussi revenir au bercail de la social-démocratie des électeurs d'Emmanuel Macron 2022 (16%)."

Une participation record annoncée

"Le cycle abstentionniste des européennes semble écarté, c'est une vraie bonne surprise", constate Frédéric Dabi. Ce vendredi, à deux jours du scrutin, 52,5% des sondés prévoient d'aller voter dimanche, ce serait plus qu'il y a cinq ans (50,12%) et plus que pour les dernières élections régionales de 2021 (33,3% de participation) et les législatives de 2022 (47,5%). Toutes les strates de la population semblent plus mobilisées qu’il y a cinq ans, notamment ceux qui traditionnellement s’abstiennent le plus : les jeunes (42% d’intention de participation contre 23% en 2019) et les classes populaires (44% contre 36%).

Comment expliquer cette participation "record" annoncée ? "Les électeurs ont compris que l'Europe avait un rôle concret, ils l'ont vu pendant le Covid, le voient pendant la guerre en Ukraine", remarque le directeur général de l'Ifop. "Aussi, il s'agit de la seule élection organisée à mi-chemin du quinquennat d'Emmanuel Macron et certains souhaitent exprimer leur mécontentement à l'égard du gouvernement. L'idée d'utiliser le vote pour sanctionner la politique du président est réelle."

Malgré tout, quelques inconnues demeurent : quels seront les scores des Écologistes et de Reconquête, qui flirtent avec la barre des 5%, celle à atteindre pour envoyer des représentants au Parlement européen ? Aussi, "des mouvements de dernière minute ne sont pas à exclure puisque 23% des électeurs disent ce vendredi qu'ils pourront changer d'avis d'ici dimanche. Ça fait 4 millions d'électeurs, donc il peut y avoir des surprises", prévient Frédéric Dabi.