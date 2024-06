Les Pays-Bas sont les premiers à voter pour élire leurs députés européens, ce jeudi 6 juin. L'ensemble des électeurs des 27 États membres ont jusqu'à dimanche 23h pour le faire. Dans certains pays, le scrutin se tient même sur plusieurs jours.

Dimanche, les 720 députés qui composeront le nouveau Parlement européen seront connus. Ils commencent à être élus ce jeudi 6 juin, les habitants des Pays-Bas étant appelés aux urnes ce jour. Le pays est le premier des 27 États membres à organiser ses élections, la majorité des scrutins se déroulant ce dimanche 9 juin, comme en France. Dans notre pays, le rituel électoral sera le même qu'à chaque élection : les Français voteront dimanche, jusqu'à 18 ou 20h selon leur lieu de résidence, sauf en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où la date du vote est fixée au samedi 8 juin.

Ce vendredi 7 juin, ce sera au tour de l'Irlande de voter pour élire ses représentants à Strasbourg. Samedi 8 juin, en plus des territoires français d'outre-mer évoqués plus haut, voteront la Lettonie, la Slovaquie et Malte. Dimanche 9 est la date choisie par la majorité des pays pour voter, puisque 21 d'entre eux organisent les élections ce jour-là. Quelques-uns voteront sur deux jours : les 7 et 8 juin en République tchèque, les 8 et 9 en Italie.

Les horaires de fermeture des bureaux de vote varient également selon les pays. Ils ferment à 14h en Belgique, au Luxembourg et en République tchèque, mais sont ouverts jusqu’à 23h en Italie.

Des votes anticipés et électroniques

Par ailleurs, des milliers de personnes ont déjà voté, des procédures de vote anticipé étant en place dans plusieurs pays. À Malte et au Portugal, tous les citoyens pouvaient prendre part au scrutin samedi 1er et dimanche 2 juin. Depuis lundi 3 juin 9h et jusqu’à samedi 8 juin 20h, les Estoniens peuvent voter électroniquement, une particularité dans l’Union européenne. Ceux qui ne le souhaitent pas auront la possibilité de se rendre aux urnes dimanche. Enfin, plusieurs pays comme le Danemark autorisent le vote par correspondance, notamment pour faciliter la démarche de leurs ressortissants à l’étranger.

Même dans les pays qui votent ces jeudi, vendredi et samedi et dépouilleront leurs bulletins dans la foulée, les résultats officiels ne pourront être connus que dimanche à la fermeture des bureaux dans tous les pays. Avant, chaque pays fournira les estimations de ses résultats, et en regroupant les données issues des 27, le Parlement européen sera lui-même en mesure de faire une projection de la future assemblée.

Des modes de scrutin qui varient également

Par ailleurs, il n'y a pas que les dates de vote qui varient d'un pays à l'autre, le mode de scrutin également. En France, les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. En 2019, 6 listes avaient envoyé des représentants à Strasbourg, 23 pour les deux premières, 6 pour les deux dernières. Mais l'Allemagne ne fixe pas de seuil, la Grèce a opté pour une barre à 3% et Chypre à 1,8%, quand d'autres permettent aux électeurs de sélectionner sur les listes les noms des candidats qu'ils souhaitent élire.