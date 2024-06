Ce mercredi, François-Xavier Bellamy accuse Emmanuel Macron de mentir aux Français en leur répétant que "l'extrême droite peut arriver au pouvoir en Europe" et que la liste Renaissance est le seul "rempart contre l'extrême droite". À la lecture des sondages disponibles en Europe et aux projections en sièges du futur Parlement, la tête de liste LR a-t-elle raison ?

La tête de liste LR multiplie les coups de gueule. Ce mercredi 5 juin sur Europe 1, François-Xavier Bellamy s'en est pris au chef de l'État et au récit qu'il imposerait dans la campagne pour les européennes afin de justifier son duel entre Renaissance et le Rassemblement national. "Emmanuel Macron raconte une histoire totalement fausse aux Français" quand il assure que "l'extrême droite peut arriver au pouvoir en Europe" et que la liste de Valérie Hayer serait "le rempart contre l'extrême droite". "C'est un pur mensonge", s'est emporté l'eurodéputé sortant. "L'histoire que voudrait raconter Emmanuel Macron qui oppose les populistes aux progressistes, (…) c'est un mensonge qui n'intéresse que lui et Madame Macron", a-t-il ajouté.

Avant de voir comment pourrait évoluer la composition du Parlement européen, commençons par analyser sa composition actuelle. Le plus gros groupe est celui du Parti populaire européen (PPE), soit la droite républicaine, représentée par LR en France, avec 176 membres. Le deuxième groupe est celui des Sociaux-démocrates (S&D), où siège Raphaël Glucksmann (PS-Place publique), avec 139 élus. Vient ensuite le groupe Renew, présidé par Valérie Hayer (Renaissance), composé de 102 eurodéputés. 72 députés siègent dans le groupe écologiste, 37 dans celui de la gauche radicale de Manon Aubry (LFI). L'extrême droite, elle, est divisée en deux groupes : celui des Conservateurs et réformistes ECR, composé de 69 personnes, c'est là que siégeraient Marion Maréchal et les élus Reconquête! ; et le groupe Identité et démocratie, où siège le Rassemblement national, d'un total de 49 eurodéputés.

Dès lors, quand François-Xavier Bellamy déclare que "les deux grandes forces politiques qui s'affrontent au Parlement européen tous les jours, ce sont la droite européenne à laquelle j'appartiens et la gauche européenne", il dit vrai.

Une progression de l'extrême droite...

Mais quid du futur ? En France, l'extrême droite est, depuis le début des enquêtes d'opinion, donnée largement en tête et devrait envoyer le contingent d'eurodéputés le plus important à Strasbourg, deux fois plus que la majorité présidentielle. Si cette montée des partis populistes s'observe également dans plusieurs pays européens, est-ce assez pour faire basculer la majorité européenne à l'extrême droite ? Pas vraiment, à en croire les sondages réalisés au niveau européen.

Plusieurs outils et agrégateurs de sondage proposent des projections en additionnant les enquêtes d'opinion réalisées dans les 27 États membres de l'Union européenne. Pour les lire, il faut avoir en tête que le nombre d'eurodéputés va augmenter et passer de 705 à 720, et que l'équilibre de certains groupes va être modifié. Par exemple, l'AfD va quitter le groupe Identité et démocratie, ce qui représente une perte de 16 sièges.

Mardi, Europe Elects a publié une projection prévoyant l'élection de 182 députés européens dans le groupe PPE, 136 dans le groupe des sociaux-démocrates, 81 chez Renew, 79 dans le groupe ECR et 69 dans le groupe Identité et démocratie. Une projection réalisée par Euronews et mise à jour le 4 juin promet 181 députés au groupe PPE, 136 au groupe socialiste, 81 au groupe Renew, 80 à Identité et démocratie et 66 au groupe ECR.

Si les groupes PPE et S&D perdront donc un peu d'influence, c'est surtout le groupe centriste Renew qui devrait accuser le coup et perdre du poids à Strasbourg en se retrouvant avec le même nombre de députés que les deux groupes d'extrême droite. Ils pourront continuer de peser en conservant leur place dans la majorité informelle qu'ils composent avec la droite et la gauche socialiste puisqu'à eux trois, ces groupes devraient conserver près de 400 eurodéputés sur 720. La droite radicale pourrait devenir la seconde force du Parlement si elle arrivait à s'entendre et à s'unir, ce qui n'est pas le cas actuellement.

... mais pas de "vague populiste"

Dans une note rédigée en mars dernier, l'Ipsos prédisait que la droite radicale progresserait mais sans contribuer à une "vague populiste", en raison de ses résultats non uniformes en Europe. Si le RN en France, l’AfD en Allemagne, le PVV aux Pays-Bas et les partis de droite radicale AUR et SOS Romania en Roumanie devraient améliorer leurs résultats, ce ne sera pas le cas de la Lega de Matteo Salvini en Italie ou de PiS en Pologne. Ainsi, "si la progression de la droite radicale déplacerait légèrement le centre de gravité du prochain Parlement européen vers la droite, il n’en changerait pas les principaux équilibres", notait l'institut. De quoi donner raison à François-Xavier Bellamy.