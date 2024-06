À huit jours des élections européennes, Léon Deffontaines, tête de liste du PCF, était l'invité de "Partie de campagne" dans le 13H de TF1, ce samedi 1ᵉʳ juin. Le candidat communiste s'est notamment adressé aux électeurs du Rassemblement national, promettant de "défendre leur pouvoir d'achat". Léon Deffontaines a également défendu sur TF1 la mise en place d'un mix énergétique nucléaire et renouvelable.

Une main tendue. Invité sur le plateau du 13H de TF1 ce samedi 1ᵉʳ juin dans le cadre du rendez-vous "Partie de campagne", Léon Deffontaines, tête de liste du Parti communiste français (PCF) et de la Gauche unie, s'est adressé à celles et ceux qui seraient tentés par un vote en faveur de la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella, qui conserve une nette longueur d'avance sur la concurrence d'après notre dernier sondage.

"Qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat ?"

"J'entends beaucoup chez moi, en Picardie, à Amiens, des gens qui nous disent : 'Jordan Bardella, on ne l'a jamais essayé'", a admis le candidat communiste sur TF1, avant d'assurer que ces mêmes personnes ont entendu "depuis leur plus tendre enfance que l'Europe est une chance" avant d'enchaîner les désillusions, comme il le sous-entend. "Des ouvriers ont vu leurs usines délocalisées à l'est de l'Europe, des retraités ont vu leur facture d'électricité exploser ces derniers temps, nos enseignants travaillent dans des conditions désastreuses et sont payés malheureusement 1,2 Smic après un bac+5", a listé Léon Deffontaines.

La tête de liste du PCF a reconnu que "par désespoir de cause, par colère, certains souhaitent voter Rassemblement national". "Mais j'ai envie de leur poser une question : qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat ?" a lancé Léon Deffontaines, qui a rappelé que le groupe RN à l'Assemblée nationale a "voté contre" l'ISF et "l'indexation des salaires sur l'inflation" alors que "les Français sont pour" ces mesures.

"Même le parti qui se dit défenseur de la ruralité a voté contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux", a souligné Léon Deffontaines, qui a ensuite affirmé que "Jordan Bardella, on est en train de l'essayer, et on voit que ça n'augmente pas le pouvoir d'achat des Français".

L'ancien porte-parole de Fabien Roussel a ainsi tendu la main aux électeurs "qui voudraient voter extrême droite" : "S'ils veulent voter pour une liste qui va réellement les défendre au Parlement européen, défendre surtout leur pouvoir d'achat, c'est la liste que j'ai l'honneur de mener."

Mélanger le renouvelable et le nucléaire

Malgré les divergences, Léon Deffontaines et Jordan Bardella se rejoignent sur un point : la contestation de ce que l'on appelle "l'écologie punitive", contre laquelle le président du Rassemblement national s'est élevé sur le plateau de TF1 le 26 mai dernier. Pour la tête de liste communiste, le 100% renouvelable implique qu'en l'absence de vent ou de soleil, "nos service publics ne fonctionnent pas, nos trains ne roulent plus et nos usines restent fermées". D'où l'intérêt, selon lui, de miser sur un "mix nucléaire et renouvelable" qui "permet de produire plus d'électricité", laquelle "répond à l'impératif environnemental étant donné qu'elle est décarbonée et qu'elle fonctionne à longueur de temps".

"Si on veut passer au 100% de voitures électriques, ça ne se fera pas sans nucléaire. Si on veut permettre de baisser les factures des Français, ça ne se fera pas sans nucléaire", a avancé Léon Deffontaines, qui souhaite "reconstruire un grand service public de l'énergie", seule solution d'après lui pour "baisser les factures des Français".